Президент Туркменистана принял вице-премьера Турции

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя премьер-министра Турецкой Республики Йылдырыма Тургул Туркеша, принявшего участие в мероприятиях по случаю Праздника туркменского скакуна.

В ходе встречи президент Туркменистана и заместитель главы турецкого правительства обменялись мнениями о перспективах расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере. В числе приоритетных направлений партнерства были названы энергетика, транспортно-коммуникационный сектор, текстильная промышленность, строительство и другие отрасли, где накоплен многолетний опыт совместной работы.

Подчеркнув заинтересованность турецкого бизнеса в укреплении своих позиций на туркменском рынке, гость выразил президенту Гурбангулы Бердымухамедову слова признательности за оказываемую в этом направлении поддержку. Стороны также обсудили вопросы упрочнения контактов по линиям образования, науки, культуры и искусства, а также спорта и туризма.

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