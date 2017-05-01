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01.05.17 09:57

Президент Туркменистана встретился с министром иностранных дел Японии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу МИД Японии Фумио Кисиду, прибывшего в Ашхабад для участия в Диалоге «Центральная Азия + Япония».

В ходе встречи туркменский лидер и его гость обменялись мнениями по различным направлениям взаимодействия двух стран, в том числе в рамках международных организаций и структур.

Отмечая близость или совпадение точек зрения по ряду вопросов международной политики, Фумио Кисида подчеркнул, что Япония готова развивать установившееся сотрудничество и в дальнейшем прикладывать совместные со странами Центрально-Азиатского региона усилия в целях обеспечения стабильности и устойчивого развития.

В этой связи стороны обсудили вопросы, вынесенные на повестку дня предстоящего в Ашхабаде шестого заседания глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония».

 

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