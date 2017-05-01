Президент Туркменистана встретился с главой МИД Узбекистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу МИД Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова, прибывшего в Ашхабад для участия в Диалоге «Центральная Азия + Япония».

В ходе встречи президент Туркменистана и его гость обменялись мнениями о перспективах туркмено-узбекских отношений, подчеркнув, что сегодня открываются новые возможности для активизации взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру отношений.

Как отметил глава туркменского государства, диалогу двух государств присущ высокий уровень взаимопонимания и доверия, что является основой для развития партнерства как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

В ходе встречи было отмечено, что позиции Туркменистана и Узбекистана по актуальным региональным проблемам совпадают или близки. Приоритетными направлениями сотрудничества были названы транспортно-коммуникационная, энергетическая, туристическая, спортивная и другие сферы. Отдельной темой переговоров стало развитие туркмено-узбекского взаимодействия в гуманитарной сфере.

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