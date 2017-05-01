В Туркменистане отметили Праздник туркменского коня

В Туркменистане широко отметили Праздник туркменского скакуна. Главные торжества, в которых принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов, прошли в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе под Ашхабадом.

Праздничные скачки длились более двух часов. Всего состоялось семь заездов на различные дистанции, в каждом из которых приняли участие по 12 скакунов. Затем состоялась церемония вручения от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова ценных призов победителям праздничных состязаний, а также проведенных несколькими днями ранее состязаний на марафонской дистанции и по конкуру.

Министерствами и ведомствами страны был учрежден призовой фонд праздничных скачек, предусматривающий вознаграждение за победу в одном заезде – 20 тысяч долларов США. В заключительном заезде был разыгран приз президента Туркменистана – 30 тысяч долларов США. Победители соревнований на марафонской дистанции и в конкуре также получили по 20 тысяч долларов США.

В праздничный день народные гуляния, концерты, чествования знатных коневодов по случаю Дня туркменского скакуна прошли во всех регионах Туркменистана.

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