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30.04.17 10:00

Поладу Бюльбюль оглы присвоено почетное звание «Народный артист Туркменистана»

Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Азербайджан в Российской Федерации Поладу Бюльбюль оглы присвоено почетное звание «Народный артист Туркменистана».

Согласно тексту документа, высокого звания Полад Бюльбюль оглы удостоен за особые заслуги в укреплении отношений дружбы, братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Республики Азербайджан, упрочении диалога между двумя государствами в культурной и гуманитарной сферах, за талант и успехи в развитии песенно-музыкального искусства.

 

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