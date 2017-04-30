Поладу Бюльбюль оглы присвоено почетное звание «Народный артист Туркменистана» Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Азербайджан в Российской Федерации Поладу Бюльбюль оглы присвоено почетное звание «Народный артист Туркменистана». Согласно тексту документа, высокого звания Полад Бюльбюль оглы удостоен за особые заслуги в укреплении отношений дружбы, братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Республики Азербайджан, упрочении диалога между двумя государствами в культурной и гуманитарной сферах, за талант и успехи в развитии песенно-музыкального искусства. © TURKMENISTAN.RU, 2017