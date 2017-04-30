Президент Туркменистана победил в праздничных скачках

Президент Гурбангулы Бердымухамедов победил в праздничных скачках в Ахалтекинском конном комплексе, проводившихся в честь Дня туркменского скакуна, который отмечается каждое последнее воскресенье апреля.

В заезде жокеев-наставников на дистанцию 1200 метров, помимо главы государства, приняли участие еще 6 опытных наездников из каждого из пяти велаятов (областей) страны и города Ашхабада.

Гурбангулы Бердымухамедов на жеребце темно-буланой масти по кличке Мирас (Наследство) преодолел эту дистанцию за 1 минуту 25 секунд и победил в заезде. Президент Туркменистана получил за победу ключи от внедорожника Toyota Land Cruiser Prado и передал приз на нужды коневодов.

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