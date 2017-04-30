В Туркменистане выбрали самого красивого ахалтекинского коня 2017 года

В Ахалтекинском конном комплексе под Ашхабадом прошел заключительный тур Международного конкурса красоты среди ахалтекинских коней, проведенный в честь Дня туркменского коня.

На титул «Самый красивый ахалтекинец года» претендовали 10 великолепных коней. Скакуны предстали перед зрителями и жюри во всем своем великолепии – под седлом в сбруе и в нарядном убранстве из традиционных национальных конских украшений, изготовленных мастерами-ювелирами.

Жюри, в состав которого вошли туркменские и зарубежные специалисты-коневоды, выбрало победителем конкурса буланого жеребца Мелегуш (Буланая птица) 2007 года рождения, принадлежащего Международному конноспортивному комплексу.

Комплекс получил главный приз президента Туркменистана – автомобиль «Тойота Камри» и переходящий кубок.

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