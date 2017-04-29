Археологи Туркменистана нашли средневековую статуэтку средневекового алабая

При раскопках поселения Данданакан на территории Марыйского велаята (области) туркменские археологи нашли ряд интересных исторических артефактов, относящихся к эпохе Средневековья.

Самой интересной находкой специалисты считают мастерски выполненную фаянсовую статуэтку алабая (туркменской разновидности среднеазиатской овчарки). Раскопки на Данданакане принесли немало других интересных находок. Особо выделяются светильники из бронзы, гравированные блюда, а также чаши и кувшины, покрытые орнаментом и надписями.

Древние изображения алабая на территории Туркменистана встречались археологам и раньше. Терракотовые фигурки собак с купированными ушами и хвостом, датированные вторым тысячелетием до нашей эры, были найдены в разные годы на городищах Алтын-депе и Гонур-депе. Фигуру огромного пса можно видеть на рельефе одного из парфянских ритонов, обнаруженных в Старой Нисе.

В музейных коллекциях Ашхабада хранятся и другие скульптурные изображения собак местной породы, созданные в разные века и в разных региональных ремесленных центрах.

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