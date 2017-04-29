Делегация катарских бизнесменов знакомится с инвестиционными проектами Туркменистана

В Ашхабаде с визитом находится делегация деловых кругов Государства Катар во главе с руководителем ведущей катарской компании «Al Qamra Holding» Хамадом Салех Аль Камра. Об этом сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru.

В Государственном банке внешнеэкономической деятельности для катарских бизнесменов была проведена презентация крупных инвестиционных проектов национального и международного значения в сфере промышленности, ТЭК, транспорта и связи, реализуемых в Туркменистане.

Более подробное обсуждение направлений партнерства состоялось в рамках встреч членов делегации Государства Катар в правительстве Туркменистана, а также ряде отраслевых министерств и ведомств. В числе основных направлений туркмено-катарского взаимодействия был назван ряд ключевых сегментов национальной экономики, в том числе топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная сфера, химическая и медицинская промышленность.

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