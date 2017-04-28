В Туркменистане открылись международные выставка-ярмарка и научная конференция по коневодству

В Ашхабаде открылись международная выставка-ярмарка и научная конференция по коневодству, посвященные Празднику туркменского скакуна. В работе выставки-ярмарки приняли участие представители компаний из 30 стран. В экспозиции представлены все направления коннозаводства и конного спорта.

Участники выставки-ярмарки продемонстрировали широкий спектр продукции и услуг, необходимых для организации деятельности коневодческих ферм, конноспортивных состязаний, конного туризма и любительской верховой езды.

Это одежда и аксессуары для наездников, оснастка конюшен, автотранспорт для перевозки коней, корма и средства для ухода, модифицированные кожаные седла и другая амуниция для лошадей, защитные ограждения и новейшие технологии покрытия беговых дорожек.

Во второй половине дня начала свою работу IX Международная научная конференция «Туркменский скакун и искусство мирового коневодства». В работе форума приняли участие туркменские и зарубежные коневоды, ученые-иппологи, историки, этнографы и другие специалисты. В числе стран-участниц – Канада, Швейцария, Великобритания, Уругвай, США, Малайзия, Литва, Украина, Казахстан, Эстония, Узбекистан.

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