В Туркменистане аккредитован посол Венгрии

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Туркменистане Петера Санто.

В ходе беседы дипломат был проинформирован об основных направлениях государственной политики Туркменистана, реализации широкомасштабных социально-экономических преобразований, нацеленных на повышение благосостояния и улучшение качества жизни граждан страны. Венгерский дипломат был также ознакомлен со структурой и деятельностью Меджлиса.

Говоря о перспективах развития отношений между Туркменистаном и Венгрией, имеющемся потенциале двустороннего партнерства, Петер Санто подчеркнул заинтересованность своей страны в развитии межгосударственного диалога. В рамках обмена мнениями была отмечена актуальность развития туркмено-венгерского сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в образовании, науке, здравоохранении и туризме.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Туркменистане был принят также в МИД Туркменистана. В рамках пребывания дипломата в Ашхабаде планируются также встречи в ряде туркменских министерств и ведомств.

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