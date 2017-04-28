В Ашхабаде состоялось VII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с речью на VII заседании Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. Глава государства поздравил участников заседания с Праздником туркменского скакуна и сообщил, что в настоящее время в состав Международной ассоциации ахалтекинского коневодства входят 137 членов из 32 государств.

По словам туркменского лидера, развитие ахалтекинского коневодства возведено в Туркменистане в ранг приоритетов государственной политики. Планомерно реализуются меры по дальнейшему развитию коневодческой отрасли, модернизации ее инфраструктуры, приумножению поголовья чистокровных ахалтекинцев, активизации международного сотрудничества в этой области, популяризации различных видов конного спорта и национальных традиций верховой езды. Результатом этой работы являются построенные в Туркменистане великолепные конноспортивные комплексы.

В качестве примера Гурбангулы Бердымухамедов привел Ашхабадский конноспортивный комплекс, где действует учебный центр с крытым манежем для подготовки спортсменов по таким видам конного спорта, как скачки, марафон, конкур и другим видам. В Гёкдепинском районе, неподалеку от Ашхабада, построены коннозаводской комплекс на 600 голов ахалтекинских скакунов, поселок для коневодов, а также учебно-методический и карантинно-ветеринарный центры, отвечающие международным требованиям.

Говоря об образовательных программах в этой сфере, глава государства отметил, что сейчас в трех вузах страны осуществляется соответствующая теоретическая подготовка. Новые специальности, связанные с коневодством, открыты в Туркменском сельскохозяйственном университете и Национальном институте спорта и туризма, а в Туркменском государственном институте культуры ведется подготовка артистов-наездников для цирка.

Президент Туркменистана подчеркнул, что в стране проводятся специализированные научные исследования, нацеленные на сохранение чистоты породы ахалтекинских скакунов, повышение способности ахалтекинских скакунов конкурировать с другими породами в спортивных состязаниях, а также на расширение международных связей в этой области.

Свидетельством тому является успешное участие туркменских делегаций в крупнейших международных конных спортивных соревнованиях, а также триумфальные выступления группы национальных конноспортивных игр «Галкыныш» в разных странах мира.

Широкой популяризации в мире отечественного коневодческого искусства призваны способствовать специализированный журнал «Небесные ахалтекинские кони», издаваемый Международной ассоциацией ахалтекинского коневодства, а также открытый в глобальной сети Интернет одноименный веб-сайт Государственного информационного агентства, который привлекает внимание читателей из десятков стран мира.

Глава государства подчеркнул необходимость внедрения новых методов испытания коней путем их участия в спортивных состязаниях. В этих целях Туркменистан выступил с инициативой организации в стране международных скачек на большие дистанции – конного марафона, а также соревнований по преодолению препятствий – конкуру.

Гурбангулы Бердымухамедов сообщил участникам заседания, что по инициативе Туркменистана в программу предстоящих в сентябре этого года в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам впервые включены соревнования по конкуру. Глава государства выразил убежденность, что проведение подобных международных соревнований придаст мощный импульс развитию национального конного спорта. Пользуясь случаем, президент пригласил собравшихся приехать в Туркменистан, чтобы вместе с туркменским народом разделить радость проведения этого спортивного праздника.

«Наша главная цель остается неизменной – развивая конный спорт, воспитывать физически и духовно здоровое поколение», – сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Затем президент Гурбангулы Бердымухамедов присвоил почетное звание «Заслуженный коневод Туркменистана» зарубежным членам ассоциации за личный вклад в совместную работу.

Почетного звания удостоились президент Ахалтекинской коневодческой ассоциации Испании Бланка де Толедо Лома Осорио, президент Ахалтекинской коневодческой ассоциации Франции Элоиза Анемон Флавиа Жирарди и частный коневод из Узбекистана Бактурди Ибадуллаев.

В ходе заседания региональный директор Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по Центральной Азии Казимирас Лукаускас вручил президенту Гурбангулы Бердымухамедову сертификат о создании в Туркменистане зоны, свободной от болезней коней.

Глава государства выразил Лукаускасу благодарность и отметил, что данный сертификат открывает широкие возможности для проведения конноспортивных игр в рамках V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в программу которых включены состязания по конкуру.

Также глава Международной федерации конного спорта (FEI) Ингмар де Вос вручил президенту Гурбангулы Бердымухамедову кубок и медаль FEI за большой вклад в развитие конноспортивной сферы в Туркменистане.

По итогам заседания президент Туркменистана, глава Международной ассоциации ахалтекинского коневодства Гурбангулы Бердымухамедов объявил о проведении в 2018 году в Ашхабаде следующего, VIII заседания ассоциации и подписал соответствующий документ.

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