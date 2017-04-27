Хлеборобы Туркменистана в преддверии жатвы получат новые комбайны

Хлеборобы Туркменистана, в преддверии уборочной страды, получат партию высокопроизводительных комбайнов John Deere.

В соответствии с постановлением президента Туркменистана Министерство сельского и водного хозяйства страны заключило контракт с компанией John Deere International GmbH (Швейцарская Конфедерация) на закупку крупной партии сельскохозяйственной техники, агрегатов, а также запасных частей и расходных материалов. Поставки 1350 единиц техники новых моделей рассчитаны на три этапа в течение 2017-2020 годов.

Все сельхозтехника, поступающая в Туркменистан, в обязательном порядке проходит предварительную проверку – тестирование на соответствие почвенно-климатическим условиям Туркменистана. Образцы новой техники John Deere уже успешно прошли полевые испытания.

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