Новый генеральный консул Афганистана принят в туркменском МИД

В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым генеральным консулом Исламской Республики Афганистан в Туркменистане (г. Мары) Арсалой Насратуллой. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В рамках встречи состоялась церемония вручения афганскому генконсулу консульской экзекватуры – официального разрешения на исполнение консульских обязанностей. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества, а также организации регулярных контактов на уровне глав администраций приграничных областей двух стран.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено развитию сотрудничества между двумя соседними государствами по консульским вопросам.

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