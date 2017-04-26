В Берлине прошла презентация туркменской Азиады

В столице Германии прошла презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут осенью в Ашхабаде. Организаторами акции выступили посольство Туркменистана в ФРГ и дипломатический клуб «Willkommen in Berlin», функционирующий при внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Гости мероприятия – сотрудники аккредитованных в Берлине дипломатических миссий, представители различных ведомств и общественных организаций Германии – ознакомились с ходом подготовки к крупному международному спортивному форуму. Вниманию участников акции были представлены информационные материалы о Туркменистане, о национальной программе оздоровления населения с использованием массовой физкультуры и спорта. В ходе мероприятия участники посмотрели видеофильм о реализации крупномасштабных проектов по созданию в туркменской столице современной разветвленной спортивной инфраструктуры.

Самым ярким пунктом программы акции стало участие всех желающих в велосипедном туре по аллеям окрестных парков. Каждый смог, сев в седло велосипеда, реальным поступком доказать собственную приверженность здоровому образу жизни и высоким идеалам спорта.

© TURKMENISTAN.RU, 2017