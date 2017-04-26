В МИД Туркменистана прошла встреча с делегацией Японии

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Японии, в состав которой вошли представители Японского банка международного сотрудничества, Министерства экономики, торговли и промышленности и Государственного экспортно-кредитного агентства Японии.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов экономического сотрудничества. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития партнерства в нефтегазовом секторе и ход реализации совместных проектов.

Также были обсуждены вопросы подготовки визита министра иностранных дел Японии Фумио Кисида в Туркменистан в мае этого года.

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