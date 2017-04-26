Президент Туркменистана принял министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халида бин Абдулазиз Аль-Фалиха.

В ходе встречи стороны отметили позитивную динамику развития торгово-экономических и гуманитарно-культурных связей, а также обменялись мнениями о перспективах туркмено-саудовского взаимодействия.

По мнению сторон, широкие возможности для диверсификации двустороннего партнерства открывают реализуемые в Туркменистане социально-экономические программы и крупные инвестиционные проекты. В числе перспективных областей сотрудничества были названы торгово-экономическая и транспортно-коммуникационная сферы, строительная индустрия, химическая промышленность и другие отрасли.

Отдельной темой переговоров стало наращивание взаимодействия в нефтегазовом секторе. В этой связи стороны подчеркнули, что Туркменистан и Саудовская Аравия готовы развивать сотрудничество, в том числе в области добычи углеводородных ресурсов и других отраслях ТЭК.

Также стороны отметили целесообразность проведения регулярных деловых встреч и бизнес-форумов, способствующих установлению тесных контактов между государственными и частными структурами.

Как подчеркнул туркменский лидер, передовые технологии и опыт ведущих арабских компаний могут быть востребованы в Туркменистане, который реализует проекты, способствующие модернизации национальной экономики.





© TURKMENISTAN.RU, 2017