В Туркменистане обсуждают проект cоглашения о торгово-экономическом сотрудничестве на Каспии

В Ашхабаде уполномоченные представители прикаспийских государств начали обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества между прибрежными странами.

Во встрече, организованной МИД Туркменистана, Министерством экономики и развития и Госпредприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана, принимают участие представители профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Основная тема повестки дня встречи – согласование проекта cоглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами. Данный документ разработан туркменской стороной в соответствии с инициативами президента Гурбангулы Бердымухамедова, озвученными на состоявшемся в 2014 году в Астрахани cаммите глав прикаспийских государств.

В ходе встречи внимание будет уделено еще одной туркменской инициативе – о создании постоянно действующего Каспийского экономического форума, призванного стать эффективной переговорной площадкой для стран региона.

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