В китайском городе Ухань состоялся туркмено-китайский форум по сотрудничеству

В китайском городу Ухань в рамках мероприятий, посвященных 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Туркменистаном и КНР, состоялся форум «Туркменистан-Китай: сотрудничество на Новом шелковом пути».

С туркменской стороны во встрече приняли участие ученые из Международного университета гуманитарных наук и развития, Туркменского государственного финансового института, туркменские студенты, обучающиеся в вузах Китая, представители СМИ.

Китайскую сторону на форуме представляли сотрудники правительства провинции Хубей и городской мэрии, профессорско-преподавательский состав Китайского геологического университета, работники исследовательских институтов ряда регионов страны и т. д.

В ходе выступлений было отмечено, что Туркменистан и КНР демонстрируют взаимопонимание по ключевым направлениям экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Докладчики подчеркивали, что объем двустороннего товарооборота в последние годы превысил 10 миллиардов долларов США.

В ходе форума также состоялось открытие Центра по изучению Туркменистана при Китайском геологическом университете. Посольство Туркменистана в КНР передало в дар Центру книги президента Гурбангулы Бердымухамедова и издания о Туркменистане.

© TURKMENISTAN.RU, 2017