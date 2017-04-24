На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 53 сделки На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано за неделю 53 сделки на 83 миллиона 475 тысяч долларов США. Предприниматели из России, США, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Афганистана, Панамы и Таджикистана закупили авиационный и осветительный керосин, дизельное топливо, масло базовое, полипропилен и мазут топочный малосернистый, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Коммерсанты из РФ, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Сингапура, Белиза и Украины приобрели крашенные махровые изделия в ассортименте, пряжу хлопчатобумажную и хлопок-волокно. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили грузовой транспорт, продовольственную пшеницу и хлопок-волокно на общую сумму более 1 миллиона 997 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2017