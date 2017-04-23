В двух украинских городах прошли презентации туркменской Азиады-2017

В Киеве и Харькове прошли молодежные акции, посвященные V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут осенью в Ашхабаде.

В украинской столице, в конференц-зале Министерства молодежи и спорта Украины, собрались спортивные общественные деятели города, сотрудники профильных учреждений и организаций, ведущие тренеры и специалисты, профессорско-преподавательский состав и студенчество спортивных факультетов вузов. На презентацию получили приглашения представители ведущих украинских СМИ, а также представители туркменской студенческой диаспоры Киева.

Организатор акции – Посольство Туркменистана на Украине – подготовило насыщенную информационную программу, предоставляющую возможность познакомиться с аспектами грядущего международного спортивного форума в Ашхабаде. Для представителей средств массовой информации были подготовлены специальные пресс-релизы с полной информацией о предстоящих в Ашхабаде V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Специально приглашенный гость презентации, неоднократный гость международных форумов в Ашхабаде, член Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, художник, архитектор и дизайнер Виталий Осовский рассказал собравшимся о деятельности Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, о значении уникальной породы ахалтекинских лошадей в конном спорте.

Выступавшие на презентации были единодушны во мнении, что предстоящий спортивный форум предоставляет прекрасную возможность объединить спортивную молодежь Азиатского континента, будет способствовать укреплению и развитию международного спортивного сотрудничества.

В Харькове презентация главного азиатского спортивного форума 2017 года прошла в здании Национального технического университета сельского хозяйства.

Организаторы акции – администрация вуза и сотрудники консульского пункта Посольства Туркменистана на Украине выбрали необычную форму презентации. Гости и участники знакомились с информацией о готовящейся Азиаде-2017 в ходе проводимого в стенах вуза шахматного турнира среди туркменских студентов, обучающихся в харьковских высших учебных заведениях. Видеоинсталляции, документальные ролики, слайд-шоу сопровождали ход соревнований и погружали посетителей в атмосферу большого спортивного праздника.

Победителей и призеров турнира приветствовала чемпионка мира и Европы по шахматам Анна Ушенина, пожелавшая всему туркменскому спорту больших побед на международных соревнованиях.

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