В Туркменистане утвержден перечень пусковых объектов на 2017 год

В Туркменистане утвержден список зданий и объектов производственного и культурно-социального назначения, запланированных к сдаче в эксплуатацию в 2017 году. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В перечень внесено 586 зданий и объектов на общую сумму 6,7 миллиарда долларов США, возводимых в соответствии с ранее принятыми постановлениями главы государства мэрией Ашхабада, администрациями областей, ведомствами страны и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Документ разработан с целью усиления контроля за своевременным и качественным исполнением проводимых работ и реализацией принятых в стране программ социально-экономического развития.

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