В Тбилиси прошли политические консультации между Туркменистаном и Грузией

В МИД Грузии состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе консультаций стороны проанализировали текущее состояние и перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено вопросам энергетики и транспорта.

Стороны с удовлетворением отметили активную динамику роста двустороннего сотрудничества в области науки, образования, культуры, туризма и спорта. Грузинской стороной было подчеркнуто важное значение проведения в сентябре этого года в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Стороны отметили, что в 2017 году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и высказали ряд предложений по проведению культурных мероприятий в честь этого события.

В рамках визита состоялась встреча делегации Туркменистана с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.

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