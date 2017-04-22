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22.04.17 09:27

В Туркменистане будет проведен международный конкурс красоты среди ахалтекинских коней

В Туркменистане международный конкурс красоты среди ахалтекинских коней будет проведен 29 апреля этого года. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В соответствии с документом, накануне Праздника туркменского скакуна (отмечается в последнее воскресенье апреля), в Ашхабаде будет проведен международный конкурс красоты ахалтекинских коней, где выберут самого красивого ахалтекинца 2017 года.

Также будут проведены творческие конкурсы среди художников, скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фотографов, работников издательств, дизайнеров и телеоператоров, на лучшее изображение ахалтекинских коней.

 

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