В Ашхабаде состоялся семинар по вопросам отношений Туркменистана с Евросоюзом

В Ашхабаде состоялся семинар по вопросам отношений Туркменистана с Европейским cоюзом. Семинар организован специальным представителем ЕС по Центральной Азии, послом Петером Бурианом, Контактным бюро ЕС в Ашхабаде и МИД Туркменистана.

В работе семинара приняли участие представители Меджлиса (парламента) Туркменистана, МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Центрального банка, Государственного банка внешнеэкономической деятельности.

В ходе семинара были обсуждены вопросы развития отношений Туркменистана и ЕС в политической сфере, а также в области безопасности и экономики. По результатам семинара будут подготовлены заключения и рекомендации для укрепления двустороннего и регионального сотрудничества.

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