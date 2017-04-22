|22.04.17 08:00
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Туркменистан избран в исполком ЮНИСЕФ и Комиссию по статусу женщин
Туркменистан на 2018-2020 годы избран в исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Комиссию по статусу женщин на 2018-2022 годы. Это произошло на заседании Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
Как отметил на заседании правительства президент Гурбангулы Бердымухамедов, этот факт свидетельствует о высокой оценке международным сообществом многосторонней деятельности, проводимой Туркменистаном.
На сегодняшний день Туркменистан является членом восьми комиссий, комитетов и советов ООН.
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