Туркменистан избран в исполком ЮНИСЕФ и Комиссию по статусу женщин

Туркменистан на 2018-2020 годы избран в исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Комиссию по статусу женщин на 2018-2022 годы. Это произошло на заседании Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Как отметил на заседании правительства президент Гурбангулы Бердымухамедов, этот факт свидетельствует о высокой оценке международным сообществом многосторонней деятельности, проводимой Туркменистаном.

На сегодняшний день Туркменистан является членом восьми комиссий, комитетов и советов ООН.

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