В Москве проведен круглый стол, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией

В российской столице состоялось заседание круглого стола, посвященное 25-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией. В мероприятии, организованным совместно Посольством Туркменистана и Московским государственным институтом международных отношений (Университетом) (МГИМО(У), приняли участие руководители и представители туркменского и российского внешнеполитических ведомств, иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, видные политологи, ученые-востоковеды, профессорско-преподавательский состав и студенты МГИМО(У). В числе почетных гостей встречи был и уроженец Туркменистана, кавалер Ордена Туркменистана «Звезда Президента», Герой России летчик-космонавт Олег Кононенко.

Открывая заседание, ректор МГИМО(У) Анатолий Торкунов отметил важность этой знаменательной даты, положившей начало новому этапу в истории отношений двух независимых государств. «Это событие является знаковым, выступая хорошим поводом для осмысления нашего сотрудничества в сторону его дальнейшего расширения и насыщения новым содержанием», – подчеркнул Анатолий Торкунов. Отметив успехи Туркменистана во всех сферах государственного строительства, ректор МГИМО высказался, в частности, за активизацию контактов между научными и образовательными центрами, академическими кругами двух стран, констатировал наличие больших резервов в деле гуманитарного сотрудничества.

Директор 3-го департамента СНГ МИД России Александр Стерник в своем выступлении отметил близость позиций Туркменистана и России по региональным и международным вопросам, которая позволяет двум странам плодотворно сотрудничать в рамках авторитетных международных организаций. «Трудно переоценить вклад нейтрального Туркменистана в дело обеспечения безопасности и стабильности в регионе Центральной Азии и сопредельных странах. Такая политика снискала Туркменистану заслуженное уважение и авторитет во всем мире», – подчеркнул российский дипломат.

Посол Туркменистана в России Батыр Ниязлиев отметил стратегический характер туркмено-российского партнерства, что было подтверждено в ходе визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Россию в ноябре прошлого года и его переговоров с президентом Владимиром Путиным.

С докладом о ходе двустороннего сотрудничества и его перспективах выступил Посол по особым поручениям МИД Туркменистана Гурбан Касымов. Отметив наличие большого потенциала партнерства, туркменский дипломат подчеркнул его эффективность и соответствие долгосрочным обоюдным интересам во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

Проректор по научной работе Института международных отношений МИД Туркменистана Джумамурад Гурбангельдыев акцентировал внимание на взаимодействии двух стран в научно-образовательной сфере, являющейся приоритетным вектором гуманитарного сотрудничества. «Сближению двух народов, взаимному обогащению их культур способствует языковая политика главы Туркменского государства, в которой большое значение уделяется русскому языку, являющемуся одним из основных языков, преподаваемых в средних общеобразовательных школах Туркменистана», – отметил, в частности, Джумамурад Гурбангельдыев.

«Туркменистан – моя Родина, где я родился и вырос. Во всех трех полетах в космос я брал с собой туркменские сувениры, которые мне напоминали об этой прекрасной земле», – сказал, обращаясь к присутствующим, космонавт Олег Кононенко. Он также отметил выдающуюся роль президента Туркменистана в деле развития в стране космической отрасли, в частности, его решение о создании в Туркменистане Национального космического агентства. Констатировав наличие большого потенциала сотрудничества в этой сфере, российский летчик-космонавт выступил с предложением о реализации совместных научных космических программ.

На заседании круглого стола также выступили российские эксперты, аналитики, преподаватели МГИМО. В рамках круглого стола была развернута фотовыставка, иллюстрирующая различные аспекты двустороннего российско-туркменского сотрудничества.

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