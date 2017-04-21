В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Европарламента

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Европейского парламента во главе с вице-председателем Ришардом Чарнецки, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны, выразив удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества между Туркменистаном и Евросоюзом, обсудили вопросы расширения двустороннего взаимодействия. В частности, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере диверсификации поставок газа из Туркменистана в Европу.

Также стороны обсудили вопросы партнерства на глобальной основе в области борьбы с терроризмом и искоренения причин его возникновения. Они отметили обоюдную заинтересованность в расширении партнерства по различным направлениям с учетом модернизации и повышения результативности работы совместного комитета «Туркменистан – ЕС».

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