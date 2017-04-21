|21.04.17 09:33
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В МИД Туркменистана прошли политические консультации с Республикой Сербия
В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Сербии. Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в ходе переговоров были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Стороны отметили важность регулярного проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран для совершенствования договорно-правовой базы, обменялись мнениями относительно активизации взаимовыгодных торгово-экономических отношений между предприятиями, компаниями и предпринимателями Туркменистана и Сербии в строительстве, сельском хозяйстве и текстильной промышленности, а также выразили готовность развивать партнерство в сферах науки, образования и спорта.
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