В Ашхабаде состоялся туркмено-корейский экономический семинар

В Ашхабаде состоялся 2-й семинар по туркмено-корейскому экономическому сотрудничеству, для участия в котором в Туркменистан прибыла делегация Республики Корея. С туркменской стороны в работе форума приняли участие руководители и ведущие специалисты ряда министерств и ведомств.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения взаимодействия на долгосрочной основе по ряду направлений, в частности, в топливно-энергетическом секторе, транспортно-коммуникационной сфере, в промышленности.

Гости ознакомили туркменских партнеров с потенциалом и возможностями ведущих корейских компаний. Как отмечалось, Республика Корея готова предложить свои научно-производственные разработки в области высоких технологий и принять участие в реализации государственных программ и совместных проектов национального и регионального значения.

Представители деловых кругов дружественной страны также выразили намерение внести вклад в подготовку квалифицированных кадров в целях развития в стране малого и среднего бизнеса.

В рамках семинара состоялся обмен мнениями о продвижении двусторонних договоренностей, достигнутых на различных уровнях, а также намечены конкретные шаги по их дальнейшей реализации.

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