Делегация депутатов стран Евросоюза посетила Меджлис Туркменистана

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с делегацией депутатов стран Европейского cоюза во главе с вице-председателем Европейского парламента Ришардом Чарнецки, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах межпарламентского сотрудничества, выступающего важной составляющей диалога между Туркменистаном и ЕС. Особое внимание было уделено взаимодействию в области гендерной политики и защиты людей с ограниченными возможностями здоровья.

На встрече было отмечено, что Туркменистан являет пример реализации эффективных мер по активному вовлечению женщин в общественно-политическую и социально-экономическую жизнь и предоставлению всех возможностей для достойной жизни и социализации в обществе инвалидов.

Гости были ознакомлены с основными функциями и задачами высшего законодательного органа Туркменистана. В этой связи было отмечено, что в стране создана прочная законодательная база, вобравшая в себя мировой опыт в этой области. На встрече также было подчеркнуто значение новой редакции Конституции Туркменистана, принятой после всенародного обсуждения осенью прошлого года. Основной Закон страны провозглашает человека высшей ценностью и гарантирует весь спектр гражданских прав и свобод.

Программой визита делегации Европейского парламента в Туркменистан предусмотрен ряд встреч в ведомствах и общественных организациях страны.

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