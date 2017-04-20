Завершился государственный визит президента Туркменистана в Казахстан

В заключительный день государственного визита в Республику Казахстан президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов возложил венок к монументу защитникам Отечества в Астане, отдав дань памяти народным героям Казахстана.

Затем глава государства ознакомился с экспозицией Национального музея Казахстана в Астане, включающего в себя 11 залов общей экспозиционной площадью более 14 тысяч квадратных метров. Туркменский лидер посетил галерею письменности, зал золота, где представлены артефакты, найденные при раскопках курганов, и зал этнографии, посвящённый материальной и духовной культуре казахского народа, традиционному укладу его жизни. Также туркменский президент посетил залы Независимого Казахстана и Астаны.

После осмотра в Национальном музее Казахстана состоялась презентация книг Гурбангулы Бердымухамедова, переведенных на казахский язык.

В ней приняли участие представители сферы культуры и науки, работники музея, писатели, журналисты, общественные деятели, представители спортивных кругов и известные коневоды Казахстана, члены официальной делегации Туркменистана.

Казахстанским читателям были представлены книги «Ахалтекинец – наша гордость и слава», «Полет небесных скакунов» и «Стремительная поступь скакуна».

Выступая на презентации, президент Гурбангулы Бердымухамедов рассказал, какой большой народной любовью окружены «райские» кони в Туркменистане, отметив, что у туркмен и казахов есть много схожих обычаев, связанных с конями.

Туркменский лидер подчеркнул, что в программу V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам включены соревнования по национальной борьбе гореш и конкуру, выразив уверенность, что казахские спортсмены покажут высокий результат в этих состязаниях.

Один из экземпляров своей книги глава государства подписал с добрыми пожеланиями для президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, подтвердив стремление к развитию братских туркмено-казахстанских отношений. После презентации президент Туркменистана отбыл из международного аэропорта Астаны в Ашхабад.

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