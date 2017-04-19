Президент Туркменистана награжден орденом «Достык»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе государственного визита в Казахстан был награжден государственной наградой этой страны – орденом «Достык» первой степени. Это произошло на официальном ужине, который президент Нурсултан Назарбаев дал в честь высокого гостя.

В ходе торжественного приема казахстанский лидер, подчеркнув вклад Гурбангулы Бердымухамедова в развитие добрососедских межгосударственных отношений, укрепление братских уз между двумя народами, а также в дело укрепления мира и согласия, сообщил о принятом решении наградить главу Туркменистана государственной наградой Республики Казахстан – орденом «Достык» первой степени.

Выразив главе Казахстана признательность за оказанную честь, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что воспринимает данный факт как высокую оценку миролюбивой внешней политики Туркменистана, как награду всему туркменскому народу.

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