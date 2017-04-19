В Астане состоялись туркмено-казахстанские переговоры на высшем уровне

В Астане состоялись переговоры между президентом Нурсултаном Назарбаевым и президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, находящимся в Казахстане с государственным визитом.

После официальной церемонии встречи главы государства провели переговоры в формате «один на один» и в расширенном составе правительственных делегаций.

В ходе встреч лидеры двух стран обсудили вопросы укрепления мира и стабильности в регионе и мире, борьбы с терроризмом и экстремизмом, партнерства в области разоружения и сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего ООН. В числе обсуждаемых вопросов были также взаимодействие на Каспии и урегулирование ситуации в Афганистане.

Особое внимание стороны уделили развитию туркмено-казахстанского торгово-экономического партнерства и сотрудничества в экологической области. В числе приоритетных направлений были названы энергетика, транспортная сфера, укрепление связей между бизнес-структурами двух государств, а также деятельность Международного фонда спасения Арала.

По итогам переговоров Гурбангулы Бердымухамедов и Нурсултан Назарбаев скрепили своими подписями договор о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Казахстан, соглашение о проведении демаркационных работ на туркмено-казахстанской государственной границе и совместное заявление.

Стороны также подписали соглашение о совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух государств на 2017-2018 годы, соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соглашение о взаимной защите секретной информации, соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Atameken», а также меморандум между государственным информационным агентством Туркменистана «TDH» и международным информационным агентством «Казинформ».

Отдельный документ посвящен установлению побратимских отношений между городами Ашхабадом и Астаной.

После этого главы Туркменистана и Казахстана выступили с заявлениями для представителей СМИ.

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