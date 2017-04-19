В Ашхабаде прошли политические консультации между Туркменистаном и Ираном

В МИД Туркменистана прошли политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Исламской Республики Иран. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. В числе приоритетных направлений взаимодействия было отмечено сотрудничество в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой международных инициатив друг друга в рамках различных международных организаций.

Отмечая схожесть позиций по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития в регионе и мире, стороны выразили приверженность дальнейшему развитию регионального и международного сотрудничества, уделив особое внимание вопросам каспийской проблематики и содействию урегулированию ситуации в Афганистане.

В ходе переговоров основное внимание сторон было уделено вопросам дальнейшего развития туркмено-иранского сотрудничества в области электроэнергетики, нефтегазовой отрасли и транспорта. Также была отмечена важность укрепления традиционных культурно-гуманитарных контактов как неотъемлемой составляющей туркмено-иранских отношений.

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