Президент Туркменистана посетит Казахстан с государственным визитом

Президент Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева посетит Республику Казахстан с государственным визитом.

Туркменистан и Казахстан выступают с единых позиций по таким ключевым вопросам глобальной повестки дня, как сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности, противодействие угрозам международного терроризма, экстремизма, разоруженческая проблематика, урегулирование ситуации в Афганистане. Два соседних государства тесно сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ и СНГ.

Туркменистан и Казахстан эффективно взаимодействуют по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической сфере, энергетическом и транспортно-коммуникационном секторах, а также в области культурно-гуманитарных отношений.

Примером прагматичного подхода к выстраиванию партнерства стала реализация крупных совместных проектов, в числе которых строительство транснационального газопровода Туркменистан – Китай и железнодорожной магистрали Казахстан – Туркменистан – Иран.

Как ожидается, очередная встреча лидеров двух соседних государств придаст мощный импульс дальнейшему развитию туркмено-казахстанского сотрудничества. По итогам переговоров на высшем уровне намечено подписать пакет двусторонних документов.

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