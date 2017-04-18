Президент Туркменистана принял главу МИД Ирана Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавад Зарифа. Отмечая поступательный характер туркмено-иранского диалога в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, туркменский лидер подчеркнул важность деятельности межправительственной комиссии как эффективного механизма реализации договоренностей. Отметив, что туркменский рынок благодаря экономическому потенциалу привлекает большое число инвесторов, руководитель МИД Ирана выразил заинтересованность деловых кругов своей страны в установлении тесных партнерских связей с государственными и частными структурами Туркменистана. Глава государства и его гость обсудили перспективы партнерства по ряду ключевых направлений, включая топливно-энергетическую и транспортно-коммуникационную области. Также стороны подчеркнули важность укрепления двусторонних связей в культурно-гуманитарной сфере. Отдельной темой переговоров стало обсуждение актуальных вопросов международной и региональной проблематики, представляющих взаимный интерес. © TURKMENISTAN.RU, 2017