На биржевых торгах в Туркменистане за неделю заключено 36 сделок

За минувшую неделю на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 36 сделок на сумму более чем 21 миллион долларов США.

Предприниматели из Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Коммерсанты из России, Великобритании, ОАЭ, Турции и Афганистана приобрели гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, продовольственную пшеницу, хлопковое масло, хлопчатобумажную ткань, пряжу и отходы хлопчатобумажного производства.

За манатные средства бизнесмены из Нидерландов и Турции купили хлопчатобумажную пряжу на сумму более 336 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили продовольственную пшеницу на сумму около 700 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2017