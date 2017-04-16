В Москве прошли консультации российских и туркменских деловых кругов

В российской столице по приглашению Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) побывала делегация туркменских деловых кругов. В стенах МТПП прошло заседание «круглого стола» с участием российских и туркменских предпринимателей по вопросам расширения экспортных возможностей.

В рамках рекомендаций десятого заседания межправительственной российско-туркменской комиссии, состоявшегося в нынешнем году в Москве, делегация гостей представила экспозицию туркменских товаров, способных заинтересовать потенциальных российских покупателей.

Участники «круглого стола» посмотрели фильм об экономическом развитии Туркменистана и расширении его экспортных возможностей. В ходе состоявшегося заинтересованного обмена мнениями участники заседания определили доминирующие направления развития торгово-экономического партнерства между профильными предприятиями и организациями двух стран, установили новые деловые контакты.

Обе делегации обменялись пакетами рекомендаций по расширению экспортных предложений на ближайшую перспективу.

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