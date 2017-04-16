Рассмотрены вопросы председательства Туркменистана в Конференции по Энергетической Хартии

В Ашхабаде состоялось заседание организационного комитета по проведению международных мероприятий, связанных с председательством Туркменистана в 2017 году в Конференции по Энергетической хартии – международной межправительственной организации.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации программы и плана мероприятий, намеченных на 2017 год и нацеленных на дальнейшее укрепление и развитие международного партнерства в энергетической сфере.

Обсуждая организационные вопросы, связанные с проведением мероприятий, намеченных на второй квартал 2017 года, участники заседания особое внимание уделили подготовке форума Конференции по Энергетической хартии «На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов», который состоится в Ашхабаде 30-31 мая.

Кроме того, 31 мая состоится международный энергетический медиа-форум, а параллельно с ним – 5-я международная встреча экспертов по надежному и стабильному транзиту энергоресурсов. Также 1-2 июня в Ашхабаде пройдет ежегодный учебный семинар Конференции по Энергетической Хартии.

В ходе заседания оргкомитета был рассмотрен вопрос информационного обеспечения председательства Туркменистана в Конференции по Энергетической Хартии. Было отмечено, что с этой целью в сети Интернет создан веб-сайт (www.energyashgabat2017.gov.tm) на туркменском, английском и русском языках.

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