В Туркменистане утверждена программа борьбы с табаком на ближайшие пять лет

В Туркменистане утверждена национальная программа реализации рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табакокурением на 2017-2021 годы. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Основная цель программы состоит в создании к 2025 году всех надлежащих условий для профилактики болезней и ограничения потребления табачной продукции, защиты жизни и здоровья настоящего и будущих поколений от вредного влияния табачного дыма, в том числе защиты от его бытовых, экономических и экологических последствий. Все данные меры направлены на достижение Туркменистаном статуса страны, свободной от табака.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, подписав постановление, заявил о необходимости формирования у граждан страны, прежде всего молодого поколения, негативного отношения к табакокурению и мотивирования людей на ведение здорового образа жизни.

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