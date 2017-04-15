Туркменистан готовится принять участие в международной выставке «ЭКСПО-2017», которая пройдет с 10 июня по 10 сентября этого года в столице Казахстана Астане под девизом «Энергия будущего».

В экспозиции Туркменистана, помимо главной тематики смотра, будут отражены основные аспекты политики независимого нейтрального государства, его экономические достижения, природные богатства, успехи социального развития, культура и традиции туркменского народа, а также туристический потенциал и деятельность по охране окружающей среды.

Также Туркменистан на «ЭКСПО-2017» предоставит международной общественности возможность ознакомиться с подготовкой к проведению V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в сентябре 2017 года в Ашхабаде.

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