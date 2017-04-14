Работы ашхабадского фотомастера удостоены золотой медали престижного международного конкурса

Золотая медаль международного фотоконкурса Trierenberg Super Circuit, проведенного в австрийском городе Линце, присуждена фотокорреспонденту Туркменского государственного информационного агентства (ТДХ) Вячеславу Саркисяну.

Ашхабадский фотомастер удостоен престижной награды в номинации «Архитектура и достопримечательности» за работы, отражающие архитектурные особенности современного Ашхабада.

Фотоконкурс Trierenberg Super Circuit, проводимый под патронажем Международной федерации художественной фотографии (FIAP), привлекает сотни тысяч фотографий со всех стран мира. По замыслу организаторов, этот крупнейший ежегодный фотографический салон призван демонстрировать международный эталон совершенной фотографии.

Международная федерация художественной фотографии (FIAP) является единственной международной организацией в сфере фотографии, признанной ЮНЕСКО. И заслуженность такого признания FIAP постоянно подтверждает, реализуя проекты мирового уровня, которые иллюстрируют темы, рекомендованные ЮНЕСКО.

Ашхабадский фотомастер неоднократно представлял свою страны на крупнейших профессиональных конкурсах FIAP в Австрии, Германии США, Китае, Франции и является единственным в Туркменистане обладателем двух высших званий Международной федерации художественной фотографии – «Художник FIAP» и «Выдающийся мастер FIAP».

Представленные на престижных международных фотоконкурсах работы Вячеслава Саркисяна знакомят зрителей с современным Туркменистаном, его людьми, экономическим, культурным и социальным возрождением, природой и архитектурой. Работы мастера включены в международный сайт wordphotography.it, где представлены 160 фотохудожников. Это единственный сайт в мире, посвященный исключительно фотографиям высшего уровня исполнения.

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