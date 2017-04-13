В МИД Туркменистана обсуждены вопросы туркмено-британского партнерства

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Великобритании во главе с торговым посланником премьер-министра, членом Парламента, баронессой Эммой Николсон Уинтерборнской, прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад. В ходе встречи стороны отметили активное развитие сотрудничества между двумя странами и обсудили вопросы нынешнего состояния и перспектив двустороннего партнерства.

Отметив необходимость дальнейшей интенсификации взаимовыгодных отношений, британская сторона выразила приверженность поискам новых направлений сотрудничества. В этой связи стороны обсудили возможности расширения торгово-экономического партнерства. В ходе переговоров особый акцент был сделан на двустороннее сотрудничество в рамках международных организаций.

Обсуждая культурно-гуманитарную составляющую двусторонних отношений, стороны отметили возможности расширения сотрудничества по линии образовательных программ, а также вопросы проведения Дней культуры Туркменистана в Королевстве Великобритания.

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