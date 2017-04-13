В Ашхабаде обсуждены туркмено-японские отношения

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией министерства экономики, торговли и промышленности Японии. В ходе встречи стороны отметили положительную динамику и стратегический характер туркмено-японских отношений и выразили заинтересованность в активизации сотрудничества между Туркменистаном и Японией в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Стороны отметили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере энергетического взаимодействия. В этой связи японская сторона передала туркменским партнерам свое видение и предложения по расширению партнерства в газовой отрасли, вопросы которого были обсуждены в ходе предыдущих встреч.

Отметив роль взаимодействия в рамках диалога «Центральная Азия + Япония», стороны обсудили возможности активизации регионального сотрудничества с Японией.

В ходе переговоров был отмечен большой потенциал наращивания туркмено-японских отношений и подчеркнута необходимость дальнейшей поддержки регулярных контактов на различных уровнях.

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