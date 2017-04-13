В МИД Туркменистана состоялись переговоры с делегацией КНДР

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией КНДР, возглавляемой директором Первого департамента стран Европы МИД О Сун Хо.

В ходе переговоров стороны проанализировали текущее состояние двусторонних отношений, а также обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего диалога в различных направлениях, представляющих взаимный интерес.

Стороны подчеркнули необходимость расширения контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран путем регулярного обмена делегациями. В ходе встречи была отмечена взаимная заинтересованность в развитии отношений в рамках международных организаций.

Также стороны обсудили вопросы развития взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. В этой связи были рассмотрены предложения по организации совместных мероприятий и взаимного участия делегаций в культурных мероприятиях, проводимых в обеих странах.

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