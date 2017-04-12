Председатель ЛДПР выразил президенту Туркменистана признательность за радушный прием

Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский направил в адрес президента Гурбангулы Бердымухамедова послание, выразив в нем огромную признательность за теплый прием делегации ЛДПР в Туркменистане.

«То гостеприимство и радушие, с которым нас приняли в Туркменистане, невозможно встретить ни в одной другой стране мира. Вы – истинный Президент, настоящий руководитель, думающий о своем народе и развитии страны! Сердца делегации ЛДПР наполнены уважением к Вам и туркменскому народу. Эта поездка навсегда останется в нашей памяти. Здоровья Вам, процветания и новых достижений на благо Туркменистана», – сказано в послании Владимира Жириновского.

Делегация ЛДПР в главе с Владимиром Жириновским приняла участие в праздничных мероприятиях в Туркменистане по случаю Всемирного дня здоровья 7 апреля этого года.

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