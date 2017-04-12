Президент Туркменистана принял верительные грамоты у посла Италии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Туркменистане Диего Унгаро.

В ходе обмена мнениями о перспективах туркмено-итальянского сотрудничества был особо отмечен тот факт, что нынешний год ознаменован 25-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Глава государства и полномочный представитель Италии подчеркнули наличие значительного потенциала для наращивания и диверсификации сотрудничества по широкому спектру направлений.

Стороны также подчеркнули, что Туркменистан и Италия демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по актуальным вопросам глобальной повестки дня.

В ходе беседы было отмечено наличие больших возможностей для активизации двустороннего экономического партнерства, увеличения объемов взаимного товарооборота и стимулирования прямых бизнес-контактов.

Особое внимание глава государства и итальянский полпред уделили вопросам партнерства в гуманитарной сфере. В частности, Гурбангулы Бердымухамедов отметил многолетнюю совместную работу туркменских и итальянских ученых по проведению археологических раскопок, изучению и сохранению историко-культурных памятников, расположенных на территории Туркменистана.

Глава государства также сообщил, что в Туркменистане преподается итальянский язык, что создает предпосылки для углубления партнерства в образовательной сфере.

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