Всех объединила Азиада

Туркменских студентов, обучающихся в пяти городах центральной части России, собрала в воронежском спортивно-культурном центре «Согдиана» презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут нынешней осенью в Ашхабаде. Презентация прошла при организационной поддержке Посольства Туркменистана в РФ.

Посланцы туркменского студенчества из вузов Воронежа, Нижнего Новгорода, Саранска, Пензы и Майкопа встретились со сверстниками из воронежских вузов, чтобы рассказать о грядущем грандиозном международном спортивном форуме в Ашхабаде. Доклады выступавших сопровождались демонстрациями слайдов и видеороликов, дававших визуальное представление о современных спортивных аренах Азиады-2017, о масштабном развитии спорта и повсеместном утверждении здорового образа жизни в Туркменистане. Почетными гостями презентации стали представители администрации города и области, руководство воронежских вузов и местных спортивных организаций.

В подтверждение того, что студенты дружат со спортом не только на словах, команды, представлявшие туркменские диаспоры российских вузов, провели турнир по мини-футболу, в котором жаркие баталии закончились победой команды из Пензы.

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