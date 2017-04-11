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11.04.17 08:01

Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Египта

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Эль-Сиси в связи с произошедшими в коптских церквях городов Танта и Александрия террористическими актами, повлекшими за собой человеческие жертвы и увечья.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренению», – отмечается в послании.

Президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

 

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