|11.04.17 08:01
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Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Египта
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Эль-Сиси в связи с произошедшими в коптских церквях городов Танта и Александрия террористическими актами, повлекшими за собой человеческие жертвы и увечья.
«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренению», – отмечается в послании.
Президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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